TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu devam ediyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmelerde bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor.

TANSİYON YÜKSELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konuşma sırasında tansiyon aniden yükseldi. Muhalefet sıralarının sataşmaları nedeniyle Kurum'un konuşması kesilirken; TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder duruma çok sinirlendi.

Muhalefete "Bana niye sallıyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Önder, "Bir dakika durun ya, derdimizi anlatalım. Stadyuma çevirdiniz iyice burayı. Siz onlara o sizlere, böyle varılacak bir yer yok. Israr ediyorsanız kapatırım ona göre" ifadelerini kullandı.