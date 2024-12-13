Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hitabı sırasında muhalefet sıralarından gelen sataşmalara TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu devam ediyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmelerde bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor.

TANSİYON YÜKSELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konuşma sırasında tansiyon aniden yükseldi. Muhalefet sıralarının sataşmaları nedeniyle Kurum'un konuşması kesilirken; TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder duruma çok sinirlendi.

Muhalefete "Bana niye sallıyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Önder, "Bir dakika durun ya, derdimizi anlatalım. Stadyuma çevirdiniz iyice burayı. Siz onlara o sizlere, böyle varılacak bir yer yok. Israr ediyorsanız kapatırım ona göre" ifadelerini kullandı.

TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz?
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

HTŞ lideri Colani'den dikkat çeken Türkiye mesajı
img

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde
img

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SALLAMAK IYIDIR ARASIRA .))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kambocyali baskan orda iken mi didistiniz?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İlk kadın milletvekillerinin seçildiği illerden değildir (1935)? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.