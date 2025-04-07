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Taziyeden dönen minibüs takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Taziyeden dönen minibüs takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün orta refüje takla atarak kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 10 kişi de yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Minibüsteki vatandaşların Tekirdağ'da bir taziye ziyaretinde oldukları ve dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu Samurlu Mahallesi'nde Tekirdağ'dan taziye ziyaretinden dönen grubun içinde bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, Candarlı yönünden İzmir yönüne seyir halindeyken, Kuzey Ege Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak takla attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste bulunan yolcu Ömer Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ömer Özer'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Grubun taziye ziyareti için Tekirdağ'a gittiği ve dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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