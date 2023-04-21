Tayvan'da köprü çöktü: 3 yaralı

Tayvan'ın başkenti Taipei kentinde 4 aydır onarım çalışmaları devam eden köprünün çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei kentindeki Wugu bölgesinde aralık ayından bu yana onarım çalışmaları yapılan köprü çöktü. Olay yerine itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 3 işçinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Yeni Taipei High Riverbank İnşaat Yönetim Ofisinden yapılan açıklamada, "Wugu mahallesindeki köprü 17 yıl önce açıldı. Yoğun paslanma yüzünden onarıma alınan köprüdeki çalışmalar ağustos ayında tamamlanacaktı" denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TAİPEİ