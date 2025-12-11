Haberler

Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 22'ye yükseldi

Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 22'ye ulaştı. Tayland Savunma Bakanlığı, 9 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Her iki ülkede de yaralı sayısının artması ve sivil tahliyeleri sürüyor.

Tayland ile Kamboçya sınırında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasında yeniden patlak veren şiddetli çatışmalarda bilanço artıyor. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, düzenlenen basın toplantısında çatışmalarda 9 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 120'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kongsiri, sınır bölgelerinde yaşayan 200 binden fazla sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, yaklaşık 200 hastane ile sağlık merkezinde hasar meydana geldiğini belirtti.

Kamboçya güçlerinin özellikle Tayland'ın doğusunda yer alan Ubon Ratchathani ve Sisaket eyaletlerinde birçok noktaya yoğun ateş açtığı, bölgede şiddetin devam ettiği öğrenildi. Sınır bölgesindeki Sa Kaeo eyaletinde ise güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Askerler tarafından uygulanan karar doğrultusunda 4 ilçede sivillerin 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklandı.

Kamboçya'da ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 46'ya yükseldi

Kamboçya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, çatışmalar nedeniyle en az 10 sivilin hayatını kaybettiği, 46 sivilin yaralandığı bildirildi. Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerinden toplam 226 bin sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.

Kamboçya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne başvurusu

Kamboçya hükümeti, Tayland'ın ateşkesi ihlal ettiği ve sivil yerleşimleri hedef aldığı gerekçesiyle sınırdaki çatışmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Tayland ordusu "uluslararası hukuku ihlal eden güç kullanımı, sivil nüfusun hedef alınması ve Kamboçya hava sahasının ihlali" ile suçlanırken, BM'ye "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Bangkok Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği de Tayland ile Kamboçya sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle bölgede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayınladı. Duyuruda, "Tayland-Kamboçya sınırında bulunan bölgelere seyahat edecek olan ve söz konusu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın temkinli olmalarının ve yerel makamların uyarı ile yönlendirmelerini takip etmelerinin yararlı olacağı saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BANGKOK

