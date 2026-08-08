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Tayland'da öğrenci saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

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Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki bir öğrenci tarafından dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 12 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir öğrenci tarafından dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 12 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan ve 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi'nde dün bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı 12 yaşındaki bir kız öğrencinin hastanede hayatını kaybettiği, okuldaki saldırıda toplam can kaybının 6'ya yükseldiği ve 14 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e ulaştı.

Polis, 14 yaşındaki silahlı saldırganın motivasyonunu ve mühimmatın kaynağını araştırıyor.

Saldırgan okulda ölü ele geçirilmişti

Saldırgan öğrencinin okula gelmeden önce dedesi ile büyükannesini silahla vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Saldırganın dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı düzenlediği açıklanmıştı. Okulun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı ölü bulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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