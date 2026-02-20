Haberler

Tayland polisi, azılı hırsızı geleneksel aslan dansı kostümü giyerek yakaladı

Güncelleme:
Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde polis, bir tapınakta geleneksel aslan dansı kostümü giyerek peşinden koştuğu hırsızı yakaladı. Hırsız, daha önce bir polis amirinin evinden değerli eşyalar çalmıştı.

Tayland'da polisler, daha önce kendilerinden kaçmayı başaran hırsızı geleneksel aslan dansı kostümü giyerek kıskıvrak yakaladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a komşu Nonthaburi eyaletinde polisler, sürekli ellerinden kaçan azılı hırsızı yakalamakta zorlanınca sıra dışı bir yönteme başvurdu. Polisler, bir tapınağa gideceği ihbarını aldıktan sonra geleneksel aslan kostümü giyerek hırsızın peşine düştü. Tapınakta gerçekleştirilen Ay Yeni Yılı kutlamalarına katılıp geleneksel aslan kostümüyle dans eden polisler, kalabalığın içinde ilerleyerek şüpheliye yaklaştı. Aslan kostümlü polislerden biri, üzerine atdığı hırsızı yakalamayı başardı.

Polisten yapılan açıklamada, 33 yaşında hırsızın Şubat ayı başlarında Bangkok'taki bir polis amirinin evine 3 kez girerek yaklaşık 2 milyon baht (64 bin dolar) değerinde değerli eşyayı çaldığı ifade edildi. Önceki yakalama çalışmalarının hırsızın polis memurlarını hemen fark edip kaçmasıyla başarısız olduğu aktarıldı. Polisin son olarak hırsızın sattığı eşyaların izini sürdüğü belirtilirken, Nonthaburi'deki tapınakları sık sık ziyaret ettiği tespit edildi. Hırsızın suçunu itiraf ettiği, uyuşturucu almak ve kumar oynamak için eşyaları çaldığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin daha önce uyuşturucuyla ilgili suçlardan ve hırsızlıktan hüküm giydiği vurgulandı. - BANGKOK

