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Freni boşalan tır, araçların arasına daldı

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Tayland'ın Bangkok kentinde freni boşalan bir tır, trafikte bekleyen araçların arasına daldı. Kazada, aralarında ağır yaralı olanların da bulunduğu 17 kişi yaralandı ve çok sayıda araç hasar gördü. Kaza anı, trafik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, şehrin ana arterlerinden biri olan Kanchanapisek Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde ciddi bir kaza meydana geldi. Freni boşalan bir tır, trafikte duran araçların arasına daldı. Toplam 16 aracın hasar gördüğü kazada, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

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Kaza, çevredeki diğer araçların trafik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yük dolu olduğu öğrenilen tırın önce trafikteki diğer araçlara çarptığı, ardından yan yola manevra yaparak durabildiği görüldü. Kaza sonrası hasar gören 16 araç ve tır, otoyolun uzun süre kapanmasına ve kilometrelerce trafiğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan tır, araçların arasına daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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