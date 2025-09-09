Tayland'da Eski Başbakan Thaksin Shinawatra'ya 1 Yıl Hapis Cezası

Tayland Yüksek Mahkemesi, hakkında tutukluluk kararı bulunan, ancak sağlık problemleri bahane edilerek hastaneye nakli talep edilen Eski Başbakan Thaksin Shinawatra'ya 1 yıl hapis cezası verdi.

Tayland'da 2006 yılında yaşanan askeri darbe sonucu ülkesinden ayrılan ve uzun süre sürgün hayatı yaşayan Eski Başbakan Thaksin Shinawatra, hapis cezasına çarptırıldı. Tayland Yüksek Mahkemesi, hakkında tutukluluk kararı bulunan, ancak sağlık problemleri bahane edilerek hastaneye nakli talep edilen Eski Başbakan Thaksin Shinawatra'ya 1 yıl hapis cezası verdi. Bugün açıklanan mahkeme kararında, eski başbakanın hastaneye naklinin yasaya aykırı olduğu belirtilirken, 76 yaşındaki siyasetçinin cezasını cezaevinde sürdürmesi gerektiği bildirildi.

Mahkeme kararının ardından Eski Başbakan Shinawatra, mavi cezaevi üniformasıyla araç konvoyu eşliğinde tek başına cezaevine nakledildi.

Thaksin Shinawatra, kraliyet affı için teşekkür etti

Thaksin Shinawatra cezası açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine verilen kraliyet affı için teşekkür etti. Cezayı kabul ettiğini belirten eski başbakan, geçmişte yaşanan davalarla artık hesaplaşmak istemediğini, kalan hayatında Tayland'a, halka ve monarşiye hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Eski başbakan Paetongtarn Shinawatra gözyaşlarını tutamadı

Mahkemenin ardından açıklama yapan Paetongtarn Shinawatra, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı. Yüksek Mahkeme'nin babası Thaksin Shinawatra'ya verdiği cezanın, ülke tarihinde bir başbakana verilen ilk hapis cezası olduğunu belirten Paetongtarn Shinawatra, bunu "tarihi bir karar" olarak değerlendirdi. Shinawatra ayrıca, babasının cezasının 1 yıla indirilmesi dolayısıyla kraliyete minnettar olduklarını ve destek veren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Shinawatra ailesi ve Tayland siyaseti

Thaksin Shinawatra, 2001-2006 yılları arasında Tayland'da başbakanlık yapmış, ardından askeri darbeyle görevden alınarak uzun yıllar sürgünde yaşamıştı. Thaksin'in kızı Paetongtarn da Ağustos 2024'te ülkenin en genç başbakanı olarak göreve gelmiş ancak yalnızca bir yıl görevde kalabilmişti. Tayland ile Kamboçya arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan askeri kriz sırasında, Paetongtarn'ın Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin sızmasının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alındığını açıklanmıştı.

Thaksin Shinawatra, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giymişti

Thaksin Shinawatra, 2006'daki askeri darbenin ardından uzun yıllar yurtdışında sürgünde yaşamıştı. Ülkeye 2023'te dönen Shinawatra, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından yargılanarak, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek hastaneye nakledilmiş, ardından kraliyet affına başvurmuş ve cezası 1 yıla indirilmişti. Thaksin Shinawatra, geçtiğimiz hafta yapılan yeni başbakanlık oylaması öncesinde ülkeyi terk ederek Dubai'ye gitmişti. Shinawatra bugünkü mahkemeye katılmak üzere dün ülkeye dönmüştü. - BANGKOK