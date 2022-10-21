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Taya çarpmamak için metrelerce savruldular! 10 günlük evli çift yaşam mücadelesi veriyor

3. Sayfa Haberleri

Taya çarpmamak için metrelerce savruldular! 10 günlük evli çift yaşam mücadelesi veriyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 10 gün önce evlenen çift, motosikletle yolda seyir halinde ilerlerken aniden karşılarına çıkan taya çarptı. Meydana gelen kazada taya telef olurken, evli çift ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde 10 günlük evli olan Murat Akduğan, eşi Yıldız Akgün ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı.

Taya çarpmamak için metrelerce savruldular! 10 günlük evli çift yaşam mücadelesi veriyor

KARŞILARINA TAY ÇIKTI

Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, taya çarpmamak için manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akgün çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Taya çarpmamak için metrelerce savruldular! 10 günlük evli çift yaşam mücadelesi veriyor

DURUMLARI KRİTİK

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Denizli Babadağ 3. Sayfa Haberler

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