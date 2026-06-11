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Kütahya'da yıldırım orman yangınına neden oldu

Kütahya'da yıldırım orman yangınına neden oldu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ve köylülerin desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ve köylülerin desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarındaki Tepe mevkiinde meydana geldi. Yıldırım düşmesinin ardından başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sarp ve engebeli arazi şartları nedeniyle müdahalenin güçlükle gerçekleştirildiği bölgeye 4 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dik yamaçlarda görev yapan orman işçileri karadan yoğun mücadele verirken, helikopter de havadan gerçekleştirdiği su atışlarıyla alevlerin yayılmasını engelledi.

Akçaköy ve Akçaşehir köylerinden vatandaşlar da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 15 köylünün katıldığı çalışmalarda, 20 orman işçisi ve ekip araçlarıyla birlikte koordineli bir mücadele yürütüldü. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akçaköy Muhtarı Şaban Kumru, yangının büyümeden söndürülmesinde hızlı müdahalenin etkili olduğunu belirterek, "Yıldırım düşmesi sonucu köyümüz yakınında çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve helikopter desteğiyle büyümeden söndürüldü. Arazi oldukça sarp ve engebeliydi. Akçaköy ve Akçaşehir halkı da çalışmalara destek verdi. Küçük çaplı bir yangınla ormanımızı kurtardık. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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