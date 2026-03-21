Tavşanlı'da korkutan yangın, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi, ancak maddi hasar büyük.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, akşamüstü saatlerinde Tavşanlı'ya bağlı Eşen Köyü'nde meydana geldi. Ahmet Ö.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangının bitişikteki yapılara sıçramasını engelledi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak iki katlı evde büyük çapta maddi hasar oluştuğu ve yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
