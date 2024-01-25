Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.H. adlı şahıs tutuklandı.

Asayiş Büro ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde A.H. isimli şahsın Bursa'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.H. idaresindeki otomobili Harmancık-Tavşanlı yolu üzerinde durdurdu. Şahsın üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 2.45 gram metamfetamin ve 27.77 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA