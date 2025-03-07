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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil, orta refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek yönünden Tavşanlı ilçe merkezine seyir halinde olan F.K. (19) yönetimindeki otomobil, Balıkesir ışıklı kavşağına yakın bir noktada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. (21) ve A.U. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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