Haberler

Tavşanlı'da Sarı Işıkta Kaza: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Sarı Işıkta Kaza: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sarı flaşörlü ışıkların yandığı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sarı flaşörlü ışıkların yandığı kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarının sarı yanıp sönen fasılalı modda çalıştığı kavşakta, Tunçbilek istikametinden Moymul Mahallesi yönüne dönmekte olan H.Y.K. idaresindeki 16 AAL 500 plakalı otomobil ile Kütahya istikametinden gelen A.T. yönetimindeki 26 ACU 588 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 26 ACU 588 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü H.Y.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti