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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beyaz eşya servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirler Caddesi'ndeki bir adresten arızalı buzdolabını yükleyen H.A. idaresindeki beyaz eşya servis aracı, Kavuncular Sokak girişinden caddeye çıkış yapmak istedi. Bu sırada Emet Caddesi istikametinden seyir halinde olan M.H.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet, önüne çıkan servis aracına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.Ö. ile arkasında yolcu konumunda bulunan K.D. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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