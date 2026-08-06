Tavşanlı'da mutfak yangını büyümeden söndürüldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken mutfakta küçük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler Sitesi B-5 Blok'ta bulunan Süleyman B.'ye ait adreste meydana geldi. Evin mutfağında yemek yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede ocak yakınındaki dolaplara sıçradı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Mutfakta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.