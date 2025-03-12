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Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki motokurye M.K. yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki motokurye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. (21) idaresindeki 43 AGP 828 plakalı motosiklet, Moymul Mahallesi'nden Tunçbilek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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