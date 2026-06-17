Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis tahkikat başlattı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 43 AHS 658 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde Ulucami Mahallesi istikametine seyir halindeyken, önünde ilerleyen A.K. yönetimindeki 43 AFR 506 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KÜTAHYA