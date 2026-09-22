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Tavşanlı'da görülen dozer operatörü Adem İşikli'den 2 gündür haber alınamıyor

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Tavşanlı'da görülen dozer operatörü Adem İşikli'den 2 gündür haber alınamıyor
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Kütahya merkezde yaşayan 28 yaşındaki dozer operatörü Adem İşikli'den 2 gündür haber alınamıyor. Tavşanlı ilçesinde görüldüğü belirtilen İşikli'nin ailesi hayatta olup olmadığını bilmiyor; plakası 70 ER 526 olan aracı görenlerin güvenlik birimlerine bilgi vermesi istendi.

Kütahya merkezde yaşayan 28 yaşındaki Adem İşikli'den 2 gündür haber alınamıyor.

Erzurumlu olduğu öğrenilen İşikli'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için endişe yaşıyor. Dozer operatörü olarak çalışan Adem İşikli'nin, yaklaşık 2 gün önce Tavşanlı ilçesinde görüldüğü belirtildi. İşikli'nin ailesi, kendisinin hayatta olup olmadığını dahi bilmediklerini ve bir an önce kendisinden haber almak istediklerini ifade etti.

Adem İşikli'nin kaybolduğu sırada kullandığı aracın plakasının 70 ER 526 olduğu öğrenildi.

İşikli'yi gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların, durumu en yakın güvenlik birimine bildirmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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