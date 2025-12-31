Haberler

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu Tavşanlı istikametine seyir halinde olan iki otomobil, kavşak üzerinde oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, iki araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ekipler tarafından yolda tuzlama çalışması yapılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, özellikle olumsuz hava koşullarında sürücülerin daha dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Olası kazaların önüne geçilmesi için zincir, kış lastiği ve diğer güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
