Haberler

Kütahya'da beton mikserleri çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da beton mikserleri çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki sürücü yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet yolu üzerindeki Tepecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan beton mikseri ile kavşaktan Tepecik istikametine geçmeye çalışan başka bir beton mikserinin çarpışması sonucu kaza yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle beton mikserlerinden biri devrilerek yan yattı. Kazada mikser sürücüleri M.T. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı karayolu, Emet Kavşağı'ndan itibaren Tavşanlı yönüne geçici olarak trafiğe kapatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Hasretinle Yandı Gönlüm'ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı

"Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi aramızdan ayrıldı