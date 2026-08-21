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Tavşanlı'da Aynı Kavşakta İki Kazada Üç Yaralı

Tavşanlı'da Aynı Kavşakta İki Kazada Üç Yaralı
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Kütahya Tavşanlı'da aynı kavşakta bir saat arayla yaşanan iki ayrı trafik kazasında, önce bir otomobil bisiklete çarptı, ardından iki motosiklet çarpıştı. Toplam 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı kavşakta yaklaşık bir saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karakova Mahallesi Kamer Sokak ile Gelin Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 55 LF 510 plakalı otomobil, kavşakta M.E. yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen M.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kavşakta ilk kazadan yaklaşık bir saat sonra bu kez iki motosiklet çarpıştı. A.İ.A. idaresindeki 43 AFC 553 plakalı motosiklet ile N.U. yönetimindeki 43 AIF 686 plakalı motosiklet, Kamer Sokak ile Gelin Sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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