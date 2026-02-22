Haberler

Kütahya'da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cadde üzerinde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenen 47 yaşındaki iki çocuk babası şahsın, bir binanın 4. katından düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kuruçay Caddesi üzerinde Özgür Ö. (47) adlı kişi ölü bulundu.
  • Özgür Ö.'nün bulunduğu binanın 4. katından düştüğü değerlendiriliyor.
  • Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kuruçay Caddesi üzerinde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Özgür Ö. (47) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından Özgür Ö.'nün cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEK BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Hayatını kaybeden Özgür Ö.'nün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre şahsın bulunduğu binanın 4. katından düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

