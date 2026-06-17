Haberler

Tatvan'da huzur uygulaması: 1 gözaltı

Tatvan'da huzur uygulaması: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Tatvan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada 229 araç ve 1.105 şahıs kontrol edildi. 11 yoklama kaçağına tebligat yapılırken, 5 araca 12 bin 74 lira ceza kesildi. Bir kişi kelebek bıçakla, bir kişi ise çeşitli suçlardan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede gerçekleştirilen "Şok Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı.

İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların tespit edilmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlere 14 ekip ve 72 personel katıldı. Uygulama kapsamında 229 araç ve 1.105 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 araca toplam 12 bin 74 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında kelebek bıçak taşıdığı tespit edilen bir şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişi ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek

Trump'ın ısrarla yalanladığı madde, gerçek çıktı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan'da parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı

Parkta katliama kalkıştılar! Çok sayıda yaralı var
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar

Koca ATM'yi akılalmaz yöntemle çaldılar, arkalarında enkaz bıraktılar
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti
Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü

Yakınlarının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki