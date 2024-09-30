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Tatvan'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Tatvan'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Köprücük köyü mevkiinde meydana geldi. A.M. (34) isimli şahsın yönetimindeki 34 GBS 283 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü A.M. ile yanında bulunan S.M. (26), D.M. (bebek), D.N.M. (bebek) ve S.D. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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