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Bitlis'te yangın: 300 dönüm kül oldu

Bitlis'te yangın: 300 dönüm kül oldu
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Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasında çıkan yangın, ekiplerin uzun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü, can kaybı yaşanmadı. Yangının piknik ateşinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasında bulunan ve halk arasında Çöplük mevkii olarak bilinen alanda meydana geldi. Bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına çok sayıda araçla müdahale etti. Gece saat 02.00'ye kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü. Yangın nedeniyle yaşam alanlarının zarar gördüğü değerlendirilirken, olayda can kaybı ve herhangi bir mal kaybı yaşanmadı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmeden bölgeden ayrılmamaları konusunda vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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