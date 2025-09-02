Tatvan'da Geniş Kapsamlı Asayiş ve Güvenlik Uygulaması

Tatvan'da Geniş Kapsamlı Asayiş ve Güvenlik Uygulaması
Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 70 emniyet personelinin katıldığı bir asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli kişi ve araçların denetlendiği uygulamaların sürekli devam edeceği belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen uygulamaya 70 emniyet personeli katıldı. İlçe genelinde vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalar ile araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde yapılan kontrollerde şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.

Yetkililer, vatandaşların güvenli şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin artırıldığını belirtti. Tatvan'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı. - BİTLİS

