Amasya'da minibüs refüjdeki ağaç ve direğe çarptı: 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaç ve aydınlatma direğine çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa'dan Amasya yönüne seyreden A.K yönetimindeki 60 AIB 736 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan araç, karşı şeride geçerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki aynı aileden O.K (30), B.K (11), E.B.K (7) ve henüz 1 yaşında olduğu öğrenilen G.A.K yaralandı. Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı