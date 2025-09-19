Damacana su kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi arasında damacana su nedeniyle tartışma çıktı.

TAŞLI SOPALI 'DAMACANA' KAVGASI

Damacana suyunu çaldığını iddia ettiği yabancı uyruklu kişiye sokak ortasında bağırmaya başlayan adam, "Suyumu sen mi aldın" diye çıkıştı. Çevredekiler tarafları "Abi yeter" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tarafların tekme, yumruk ve sopalı kavgasına kısa sürede aileler de dahil oldu.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Bu kez taşlar ve sopalarla birbirlerine saldıran tarafları uzun süre kimse sakinleştiremedi. Kavgaya karışanlardan bir kişi park halindeki bir aracın ön camına taş attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga anları sokaktaki bir binada yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde bir kişinin kavga ettiği kişiye "Sen mi aldın suyumu" diyerek saldırdığı anlar görülüyor. İki kişi arasındaki kavgaya bir süre sonra tarafların aileleri de dahil oluyor. Sopa ve taş kullanılan tekmeli yumruklu kavga anları sırasında damacanalar yere düşüyor. Görüntülerde kavgaya karışan kadınların bağırıp çığlık attığı anlar da görülüyor.