Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı

Nişanlı çift arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın ardından yaşananlar ise akıllara durgunluk verdi.

NİŞANLISINI SİLAHLA YARALADI

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu.

PARK HALİNDEKİ TAKSİYİ ÇALARAK KAÇTI

Olayın ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu.

POLİSTEN KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI

Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.