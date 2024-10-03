Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
Kırıkkale'de nişanlı çift arasında taşınma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Bahattin Ünlüer tartıştığı nişanlısını silahla vurdu, olay yerinden çaldığı bir taksiyle kaçtı. Polis ekipleriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yanındaki silahla kafasına ateş etti.
Nişanlı çift arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın ardından yaşananlar ise akıllara durgunluk verdi.
NİŞANLISINI SİLAHLA YARALADI
Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu.
PARK HALİNDEKİ TAKSİYİ ÇALARAK KAÇTI
Olayın ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu.
POLİSTEN KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI
Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.