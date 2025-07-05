Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir grup erkek, trafikte kavga ettiği kadınları motor kaskıyla vurarak darbetti. Kadınlar çığlık çığlığa çevredekilerden yardım isterken, kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı. Darbedilen kadınlardan birinin baygın halde yerde yattığı görülürken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kan donduran görüntüler kaydedildi. Bir grup erkek şahıs, trafikte henüz belirlenemeyen nedenlerle kadınlar tartıştı.
TARTIŞTIĞI KADINLARA MOTOR KASKIYLA SALDIRDI
Tartışma bir anda kavgaya döndü. Gözü dönen erkek şahıs, kadınları motor kasıyla vurarak darbetti. Saldırıya uğrayan kadınlar çığlık atarak yardım istedi.
YERDE BAYGIN HALDE YATTI
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Darbedilen kadınlardan birinin yerde baygın yattığı görülürken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa