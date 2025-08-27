Tartıştığı sürücüyü yumruklayıp yere serdiği anları paylaştı

İstanbul'da trafikte yaşanan bir kavga kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletli, sürücüyü yumruklayarak yere düşürdü.

EMNİYET'E ÇAĞRI: BULUN BU EŞKIYAYI

Motosikletlinin o anları kaydedip sosyal medyada paylaşması tepkileri artırdı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bulun bu şehir eşkıyasını" çağrısında bulundu.