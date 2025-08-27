Tartıştığı sürücüyü yumruklayıp yere serdiği anları paylaştı

Güncelleme:
İstanbul'da bir motosikletli, trafikte tartıştığı sürücüyü yumruklayarak yere düşürdü. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan saldırgan büyük tepki toplarken, vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bulun bu şehir eşkıyasını" çağrısı yaptı.

İstanbul'da trafikte yaşanan bir kavga kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletli, sürücüyü yumruklayarak yere düşürdü.

EMNİYET'E ÇAĞRI: BULUN BU EŞKIYAYI

Motosikletlinin o anları kaydedip sosyal medyada paylaşması tepkileri artırdı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bulun bu şehir eşkıyasını" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Küçük:

Adam haklı sizin yaptığınız haberin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa okcu:

sağlam birilerine denk gelmiyorsunız motorcular????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
