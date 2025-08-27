Tartıştığı sürücüyü yumruklayıp yere serdiği anları paylaştı
İstanbul'da bir motosikletli, trafikte tartıştığı sürücüyü yumruklayarak yere düşürdü. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan saldırgan büyük tepki toplarken, vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bulun bu şehir eşkıyasını" çağrısı yaptı.
İstanbul'da trafikte yaşanan bir kavga kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletli, sürücüyü yumruklayarak yere düşürdü.
EMNİYET'E ÇAĞRI: BULUN BU EŞKIYAYI
Motosikletlinin o anları kaydedip sosyal medyada paylaşması tepkileri artırdı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bulun bu şehir eşkıyasını" çağrısında bulundu.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa