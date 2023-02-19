Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurup kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurup kaçtı Silaha vurulan genç ağır yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı.

Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurup kaçtı

Silaha vurulan genç ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı. Silahla vurulan genç ise ağır yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Onar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kubilay A. ile sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Kubilay A.'ya ateş etti. Merminin karın bölgesine isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığılırken, yanında köpeği olan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Kubilay A.'nın yaralandığını gören arkadaşı, hemen yanına koşarak kan kaybetmesin diye tampon yapmaya başladı. Kubilay A.'yı kendi aracına bindiren şahıs, yaralı arkadaşını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, Kubilay A.'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title