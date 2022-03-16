Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçakladı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 34 yaşındaki İ.A. tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı göğsünden bıçaklayıp ağır yaraladı. İ.A. ise gözaltına alındı.
Bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - 3. Sayfa