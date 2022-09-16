Tartıştığı kadının üzerine kızgın yağ döktü 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken şahıs gözaltına alındı. Olay, Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ile Çilem D. (27) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ş., ocağın üzerindeki kızgın yağı Çilem D.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yüzünün bir kısmında ve kolunda ikinci derece yanıklar oluşan Çilem D., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tartıştığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.