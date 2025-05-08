Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde caddede yürüyen bir kişi tartıştığı sokak ortasında kadını darbetti. Şiddet gören kadın çığlık atarken yardım isterken, çift olay sonrası bölgeden uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kadın ile erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı. Sokak ortasında darbedilen kadın çığlık atarak yardım istedi. Çevreden kimsenin müdahale etmediği olayda çift, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

"GELMEYECEĞİM"

Çevrede oturanlar o onları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şiddete maruz kalan kadının 'Gelmeyeceğim' dediği, olayın ardından çiftin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor