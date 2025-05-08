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Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede yürüyen bir kişi tartışma yaşadığı kadını sokak ortasında darbetti. Şiddet gören kadın çığlık atarak yardım isterken çevreden kimsenin olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç kadının "Gelmeyeceğim" diye bağırdığı anlar yer aldı.

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde caddede yürüyen bir kişi tartıştığı sokak ortasında kadını darbetti. Şiddet gören kadın çığlık atarken yardım isterken, çift olay sonrası bölgeden uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kadın ile erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı. Sokak ortasında darbedilen kadın çığlık atarak yardım istedi. Çevreden kimsenin müdahale etmediği olayda çift, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

"GELMEYECEĞİM"

Çevrede oturanlar o onları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şiddete maruz kalan kadının 'Gelmeyeceğim' dediği, olayın ardından çiftin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor

Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Sevgili gençler; 85 milyon insanın yarısı kadın yarısı erkek! Anlaşamıyorsanız ayrılın ve önünüze bakın! Herkes anne-baba yavrusu. Kimseye şiddet uygulamaya hakkınız yok. Ne kadar tahrik edilirseniz edilin yine de arkanızı dönüp gidin ve kapattığınız kapının anahtar deliğinden bakmayın! Başkasını mutlaka bulursunuz. Yenilik iyidir. Saygı ve sevgilerimle gözlerinizden öperim.

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Haber YorumlarıFatih UYANIK:

sonuç olarak polsin dahi ( haklı olarak) beladan uzak durmanın daha doğru olduğunu düşündüğü bir ortamda vatandaş ne yapsın. velevki olaya müdahale etse vatandaşın biri, sonra bu p.ç de sana ne lan deyip silahı çıkartıp topuğundan vursa, bizim vatandaş pisi pisine canınını yaktırmış olacak. çünkü bu haltı işleyen kişi 1 gün bile yatmayacak :(

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Haber YorumlarıFatih UYANIK:

memleketi öyle bir hale getirdiler ki, suçludan iyisi yok. gerçek suçlular içerde, alimler, okumuşlar, üniveristeli gençler içeride. sistem gerçek suçluyu bir şekilde kurtarmanın ve dışarıda tutmanın başarılı mücadelesini vermeye devam ediyor. örneğin 2 evladına kıymış bir cani dışarıda keyif sürebiliyor, polis canını ortaya koyup suçluyu yakalasa, savcıya teslim etse, daha kağıt, evrak, tutanak işlemleri bitmeden herifi salıveriyorlar. e poliste haklı olarak diyor ki ben neden risk alayım.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

alavere işleri mi yoksa

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