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Henüz 23 yaşındaydı! Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü

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Eskişehir'de 23 yaşındaki Süheyla Yılmaztürk, tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

Eskişehir'de halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Süheyla Yılmaztürk polis tarafından yakalanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE TARTIŞIP BIÇAKLADI

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Yılmaztürk, evde halası Naciye Yılmaztürk ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 3.Sayfa Yaşam Haberler

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