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Köydeki ağılda korkunç olay! Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Isparta'daki köyde korkunç bir olay meydana geldi. Sezer Işık adlı şahıs, ağılda tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü.

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde evli ve iki çocuk sahibi çift, 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu.

AMBULANSA ÇOCUKLAR HABER VERDİ

Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık'ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükgökçeli Jandarma Isparta 3. Sayfa Güncel Haberler

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