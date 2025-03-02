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Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Sivas'ta yaşanan bir olayda, Serkan Furkan Doğan isimli 24 yaşındaki genç, tartıştığı kardeşi B.D. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve B.D., ağabeyini karnından bıçakladı.

SİVAS'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.D. ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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