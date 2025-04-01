Tartışmada Silahtan Çıkan Kurşun Sürücüyü Yaraladı

Tartışmada silahtan çıkan kurşun yoldan geçen sürücüyü yaraladı

KONYA - Konya'da otomobiliyle seyir halindeki sürücü tartışmada ateşlenen silahın hedefi oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir marketin önünde duran şahıs, market çıkışında yanına geldiği aracının içerisindeki bir kadınla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda şahıs silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Bu sırada cadde üzerinde 42 APK 47 plakalı otomobille seyreden F.M.B. (45), ensesinden vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs ise araç içerisinde tartıştığı kadına doğru 3 el ateş etti. Kadının vurulup vurulmadığı henüz bilinmezken, şahıs aracına binip kadınla birlikte kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.