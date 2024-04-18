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Tartışmada seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki araçta tartışan sürücü, araçtan atlayarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Tartışmada seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde araçla seyir halındeyken başka bir araçtaki arkadaşı ile tartışan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı.

Olay, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine seyir halinde olan 34 HKV 112 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A. (23), iddiaya göre arkasından gelen araçtaki arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kadın araç sürücüsü Y.A., sinirlerine hakim olamayarak seyir halindeki aracından atladı. İddiaya göre genç kadının araçtan atladığını gören diğer aracın sürücüsü M.B. olay yerinden uzaklaştı. Otomobil ise akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Olay Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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