Alkol alan grup bir anda birbirine girdi! Arkadaşlarını öldürüp kayıplara karıştılar

Çorum'da boş bir arazide alkol alan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. O sırada şahıslardan ikisi, sırayla Burak İ.'ye ateş etti. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybederken cinayetin ardından kaçan şahıslar kısa sürede yakalandı.

Gülabibey Mahallesi'nde iddialara göre boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

ÖLDÜRÜP KAÇTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. (18) ve Mücahit G.'ye (18) doğrulttu. Silahı Burak İ.'nin elinden alan Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) ise sırayla Burak İ.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar ise öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayetin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlılarını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir adet tüfek ele geçirildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.