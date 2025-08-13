Tarsus'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 51 yaşındaki Levent Çolak, evinde ölü bulundu. Ailesinin ulaşamadığı Çolak'ın cansız bedeni, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Levent Çolak'ı telefonla arayan ancak ulaşamayan yakınları, adresine gitti. Kapısı açılmayan ve adreste yaşam belirtisi bulamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İtfayenin merdiven yardımıyla balkondan çıkarak kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Çolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesed, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
