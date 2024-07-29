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Tarsus'ta trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Girne Mahallesi Sait Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir hafta önce plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile çarpışan bisikletli Mehmet Ali Olgun ağır yaralandı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılanOlgun, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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