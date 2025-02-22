Tarsus'ta Trafik Kazası Sonrası Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi trafik kazası sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Erbay (62) idaresindeki 33 AFH 942 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Erbay, kaza sonrası aracından inerek, yakında bulunan kıraathaneye gitti, burada su içip olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Ancak Erbay, bir süre sonra fenalaşıp olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN