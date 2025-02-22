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Tarsus'ta Trafik Kazası Sonrası Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Trafik Kazası Sonrası Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası, sürücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektri direğine çarpan otomobilde gerçekleşti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi trafik kazası sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Erbay (62) idaresindeki 33 AFH 942 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Erbay, kaza sonrası aracından inerek, yakında bulunan kıraathaneye gitti, burada su içip olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Ancak Erbay, bir süre sonra fenalaşıp olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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