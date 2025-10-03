Haberler

Tarsus'ta Şüpheli Ölüm: Arkadaşının Vurduğu Araç Anahtarıyla Yere Düşerek Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Şüpheli Ölüm: Arkadaşının Vurduğu Araç Anahtarıyla Yere Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 yaşındaki Abdullah Gürsoy'un arkadaşlarıyla gezdikten sonra aracında ölü bulunmasının ardındaki cinayet soruşturması devam ediyor. Kalp yaralanmasına neden olan olayda, Gürsoy'un arkadaşlarının ifadesine göre bir tartışma sonrası yüzüne araç anahtarıyla vurulup yere düşerek öldüğü belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde cesedi bulunan 26 yaşındaki gencin arkadaşlarınca araç anahtarının yüzüne vurulması sonucu yere düşerek öldüğü ortaya çıktı.

İddiaya göre, 30 Eylül akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araçta hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, şahsın ölümünü şüpheli buldu. Olay gecesi Abdullah Gürsoy ile birlikte olan arkadaşlarını gözaltına alan asayiş ekipleri, şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi. Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
