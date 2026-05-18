Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şüpheli, farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırganın yakalanması için helikopter destekli operasyon sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
