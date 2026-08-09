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Tarsus'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tarsus'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yol üzerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kuzen olan iki kişiden Halil Tarhan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ü.İ. hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kuzenlerden Halil Tarhan hayatını kaybederken, Ü.İ. ağır yaralandı.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşılaşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraftan silahla ateş açıldığı öne sürüldü.

Açılan ateş sonucu kuzen oldukları öğrenilen Halil Tarhan ile Ü.İ. yaralandı. Halil Tarhan, hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ü.İ. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ü.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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