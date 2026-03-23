Haberler

Yağışlar tarım arazilerini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus’ta üç gündür süren sağanak yağışlar, yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı ve ekili ürünlerde büyük hasara yol açtı. Çiftçiler, beşinci defa yaşadıkları doğa afetinden dolayı yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Tarsus'ta 3 gündür aralıksız yağan sağanak yağış, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı.

İlçe genelinde birkaç gündür devam eden yağışlar dolayısıyla yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kalırken, ekili ürünlerin büyük kısmı zarar gördü. Afetten dolayı tarım arazilerinin tamamının sular altında kaldığını söyleyen Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu, Beşinci defa yaşadığımız doğa afetinden tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Devlet Su İşlerine bağlı iş makineleri taşkını önlemek için çalışma yapıyor. Bir an önce yaralarımızın sarılması lazım. Çiftçilerimize yardımcı olunması lazım" dedi

300 serasının zarar gördüğünü ifade eden Egemen Mahallesi Azası Remzi Şen ise dört kere ekim yaptıklarını, her afetten zarar gördüğünü, beşinci ekiminde de ürünlerin gittiğini, yardım beklediklerini söyledi.

Seralarda kabak, patlıcan, kavun ve biber bulunuyor. Ayrıca, nektarin ve limon ağaçları da sular altında kaldı. Yağışlardan Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahalleleri başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki sera ve ekili alanlar zarar gördü.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması ve üreticilere destek sağlanması bekleniyor.

Ayrıca, DSİ'ye ait iş makinelerinin ırmak kenarlarında set örerek taşkın önleme çalışmaları yaptığı görüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

