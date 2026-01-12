Haberler

Oto tamircisi silahlı saldırıda yaralandı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir oto tamircisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir oto tamircisi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi 3008. Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, tamirci E.A.'ya (32) silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

500

